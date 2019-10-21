شكرا لقرائتكم فايلر يرفض استعجال الدفع بالعائدين من الإصابات في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الطبي للأهلي الاستعجال في اعادة ثلاثي الفريق المصاب محمود متولى وكريم نيدفيد ومروان محسن للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأوليمبي.

ومن المقرر أن يعود محمود متولي لتدريبات الأهلي بعد أسبوع من الآن، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الطبي، إلا أن فايلر أبلغ خالد محمود طبيب الفريق بعدم الحاجة للاستعجال في عودة اللاعب، خاصة فى ظل عدم وجود ارتباطات محلية واضحة حتى الآن، وهو نفس الأمر مع كريم نيدفيد الذي يحتاج تقريباً لنفس المدة، فى الوقت الذي لازال مروان محسن يحتاج فترة لالتئام الكسر الذي يعاني منه في عظمة الوجه.