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ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى،  وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقى بيراميدزمع الانتاج الحربى، والمصرى مع نادى مصر .

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موقف بيراميدز فى جدول الدورى

وقبل مواجهتى اليوم، فإن بيراميدز يسعى لتصدر بطولة الدورى، حيث يحتل بيراميدزالمركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

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ترتيب فرق الدورى المصرى

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 4 مباريات، حيث تم تقديم مباراته أمام المقاولون فى الجولة الخامسة، بعد تأجيل مباراة القمة بينه وبين الأهلى لظروف أمنية .

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الأهلى فى وصافة الدورى

ويأتى فى الوصافة الأهلى بفارق نقطة عن الزمالك، حيث حقق العلامة الكاملة خلال المباريات الثلاثة التى خاضها، ووصل رصيده الى النقطة التاسعة، ثم يليه بيراميدز، وفى المركزالرابع يأتى المقاولون برصيد 7 نقاط .

ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى قبل مباريات اليوم  كالتالى : 

ترتيب الدورى المصرى
ترتيب الدورى المصرى
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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