شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحسام عاشور في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائد الفريق، لكشف طبي على هامش مران فريقه المقررإقامته مساء اليوم الاثنين علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حسام عاشور قد غادر مران الفريق أمس، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

Advertisements

واشتكى حسام عاشورمن إصابة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة، وغادرالمران قبل نهايته حيث حاول خالد محمود طبيب الفريق علاج اللاعب في أرض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، رغم اتخاذ إدارة النادي قرارا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.