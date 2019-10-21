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اختبار طبي لحسام عاشور في مران الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائد الفريق، لكشف طبي على هامش مران فريقه المقررإقامته مساء اليوم الاثنين علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حسام عاشور قد غادر مران الفريق أمس،  بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

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واشتكى حسام عاشورمن إصابة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة، وغادرالمران قبل نهايته حيث حاول خالد محمود طبيب الفريق علاج اللاعب في أرض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، رغم اتخاذ إدارة النادي قرارا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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