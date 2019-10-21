شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منتخب الاسكواش يستعد للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو منتخب مصر للاسكواش أول تدريباتهم الجماعية تحت إشراف أمير وجيه المدير الفنى للفراعنة، استعداداً لبطولة الرجال التى تقام على هامش بطولة العالم للسيدات، والتى تقام فى سفح أهرامات الجيزة 24 أكتوبر الجارى والتى تقام على هامش بطولة العالم لسيدات الاسكواش.

ويؤدى منتخب الاسكواش تدريباته اليوم باستاد القاهرة قبل أن يعود لأداء تدريباته فى نادى الصيد غداً من أجل الاعتياد على الملاعب التى ستشهد إقامة الأدوار الأولى من البطولة قبل أن تنتقل إلى الأهرامات فى 26 أكتوبر الجارى.

وضم أمير وجيه خمسة لاعبين لمنتخب الاسكواش وهم: على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالمياً، محمد أبو الغار المصنف الثامن ومروان الشوربجى المصنف العاشر.

ويستعد منتخب الاسكواش للمشاركة فى بطولة العالم الفردية المقرر إقامتها فى 8 نوفمبر المقبل، والتى يحمل لقبها على فرج، قبل أن يشارك فى بطولة العالم للفرق المقرر إقامتها فى واشنطن ديسمبر المقبل.