شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. البنات ألطف الكائنات فى حياة نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر علاقة الحب و الود و الحنان التى يتمتع به كل أب مع بناته، ودائما ما يقال أن البنت حبيبة أبيها، وهذا ينطبق بشدة على نجوم الكرة، ونجد أن عدداً من نجوم الكرة أبناء لبنات، ويحرصون دائما على نشر صور معهن عبر السوشيال ميديا واصطحابهن فى المناسبات .

ومن أبرز هؤلاء النجوم حازم إمام ولديه ثلاث بنات وهن هيا وتاليا ولولوة، وعماد متعب لديه تماراو سيلين، و مثله نجم الأهلى السابق مصطفى عبده منة ومنار، ومحمد صلاح الذى ينشر صوره دائما بصحبة ابنته مكة، بالإضافة إلى محمود الخطيب فهو أب لثلاث بنات هن ندى و نور و رنا .

ويرصد البوم السابع لقطات لهؤلاء النجوم و غيرهم مع بناتهم فى الصور التالية ..



مصطفى عبده و بناته



محمد صلاح و مكة 1



محمد صلاح و مكة 5



محمد صلاح ومكة 6

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عصام الحضرى و بناته



أحمد فتحى و بناته



حازم إمام و بناته 2



حازم إمام و بناته



عماد متعب و بناته