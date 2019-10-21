شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب السادس فى جدول ترتيب التأهل إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب عن تواجده فى المرتبة السادسة بجدول ترتيب وزن 81 كجم للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وقال إيهاب، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إن الـ8 الأوائل فى جدول الترتيب يتأهلون مباشرة إلى الأولمبياد . ويأتى تواجد إيهاب فى المرتبة الثالثة رغم عدم مشاركته فى بطولة العالم الأخيرة بتايلاند، فى ظل إيقاف مصر عن المشاركات الدولية بسبب أزمة المنشطات . وينتظر إيهاب الاستئناف عن قرار الإيقاف من أجل مشاركته فى إلى أولمبياد.

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