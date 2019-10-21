شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُطالب الأهلي بالتجديد لإكرامي وفتحي وعاشور وسليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بقراره الفني الخاص برباعي الفريق حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي والحارس شريف إكرامي، في ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

ومنح فايلر إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقود رباعي الفريق، تاركاً حرية تحديد مدة التجديد لإدارة الأهلي، وفقاً لما تراه، وهو الأمر الذي تناقشه إدارة الأهلي في الوقت الحالي.

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وأصبحت ادارة الأهلي مضطرة للوصول لاتفاق مع الرباعي المذكور بخصوص التجديد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهي الفترة التي سيحق فيها للرباعي التوقيع لأي نادي والرحيل عن القلعة الحمراء مجاناً، ونجح الأهلي خلال الفترة الماضية في تجديد وتمديد عقود عددا من نجومه علي راسهم علي معلول واجاي وكريم نيدفيد، وتحاول إدارة الأهلي استغلال فترة توقف الدوري المصري المقبلة لإنجاز مهمة التجديد للرباعي المذكور.

وينتظر ملف التجديد لقادة الأهلي الأربعة عودة محمود الخطيب رئيس النادي والذي يغيب في هذه الفترة لمروره بوعكة صحية شديدة، وأجرى الخطيب عملية حقن بالظهر بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية في الظهر التي انتابت رئيس النادي في الفترة الأخيرة وهي المرة الثانية التي يخضع فيه لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا.

وترى إدارة الأهلى أن إنهاء ملف تمديد تعاقد الرباعي أمرا ملحاً حاليا باعتبارهم أصحاب خبرات كبيرة يستفيد منها الجيل الحالي، بالإضافة إلى الحفاظ على مسيرة الفريق الناجحة خلال الفترة الحالية ومنع تكرر أزمة عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق، والتى بدأت بتوقيعه لنادي الزمالك قبل أن يجدد للقلعة الحمراء ويتم الاستغناء بعدها ليستقر به الحال في النهاية داخل نادي بيراميدز، ولم يحصل إكرامى وعاشور على فرصة المشاركة كأساسين تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر خلال المباريات التي لعبها الفريق في الدوري حتى الآن، في حين يحل وليد سليمان بديلا في معظم اللقاءات في حين يظهر أحمد فتحي بشكل منتظم مع المدرب السويسري.