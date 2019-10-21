شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح امّم افريقيا يُهدد إقامة ودية 8 نوفمبر للمنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الغموض حول إمكانية اقامة المباراة الودية للمنتخب الوطني الاول بقيادة حسام البدري يوم 8 نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18من نفس الشهر في تصفيات امّم افريقيا 2021 بالكاميرون، ويرجع سبب الغموض إلي إقامة مباراة افتتاح بطولة أمّم افريقيا تحت 23 سنة في نفس اليوم وهو ما يعتبر عاءقا أمام إقامة المباراة في الموعد المحدد لها.

وأكد حسام البدري أنه طلب خوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل ضمن استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر، موضحا أنه تم مخاطبة منتخبي جيبوتي وليبيريا لمحاولة خوض اللقاء مع أحدهما لتجربة اللاعبين المحليين لاسيما وأنه يتعذر خوض اللقاء بالمحترفين لارتباطهم بمباريات رسمية في هذا التوقيت .

وتجري محاولات من قبل محمد بركات مدير المنتخب من أجل إنهاء المفاوضات مع المنتخب الذي سيواجهه الفراعنة وديا فى نوفمبر المقبل وإتمام جميع التفاصيل الخاصة باللقاء.