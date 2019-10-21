"ميتشو عبقري".. رئيس الزمالك يشيد بمدرب الفريق بعد الفوز على المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الانتصار الذي حققه الفريق مؤخرا على المقاولون العرب أعاد الثقة من جديد لمدرب الفريق الصربي ميتشو.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "مباراة المقاولون أعادت الثقة لميتشو في نفسه، نحن ما زلنا في بداية الدوري لكنه تعرض لهجوم عنيف خاصة من صفحات منسوبة لنادي الزمالك".

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وتابع "عندما تكتمل صفوف الزمالك وكل لاعب يشارك في مركزه يكون الشكل جيد، المقاولون العرب لم يظهر في المباراة من الأساس".

واستمر "ميتشو كان عبقري أمام المقاولون وقام بهزيمة عماد النحاس، هناك أخطاء بالطبع، لكن يتم تصحيحها من قبل المدير الفني، وسيكون هناك فترة اعداد جديدة إن شاء الله".

واختتم "هناك مفاوضات جارية مع الجهات الأمنية أملا في زيادة أعداد الجماهير بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون، وسنعلن قريبا عن تفاصيل حضور المباراة".

ويستعد الزمالك لملاقاة جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 من شهر أكتوبر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بملعب استاد السلام بحضور الجماهير.