جوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق "الإنجاز المنتظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، إن فريقه لن يتمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلا إذا أصبح أكثر حسمًا للفرص أمام المرمى، بحسب "سكاي نيوز".

واستفاد سيتي من هدفي جابرييل جيسوس وديفيد سيلفا ليفوز 2-صفر على كريستال بالاس، السبت، وقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 6 نقاط.

وكان هدف جيسوس أمام بالاس رقم 50 للمهاجم البرازيلي مع سيتي، لكن جوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 سنة، أهدر أيضًا العديد من الفرص وفق "رويترز".

وقال جوارديولا للصحفيين: "لقد أهدرنا الكثير من الفرص، يجب أن نكون أكثر حسمًا، عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين، لا يزال بوسعنا التطور".

Advertisements

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفًا هذا الموسم، وبفارق 7 أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن جوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

ودخل جيسوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أجويرو مهاجم الأرجنتين، الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى المران الأربعاء الماضي.

وأضاف جوارديولا: "التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن جابرييل يتحلى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن".

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.