رياضة | ليفربول يكمل سلسلة الخوف من كبار الدوري الإنجليزي على ملاعبهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يكمل سلسلة الخوف من كبار الدوري الإنجليزي على ملاعبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي مانشستر يونايتد أمس الأحد 20 أكتوبر بالتعادل الإيجابي بهدف للكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

ليفربول لا يستطيع الفوز على الخمسة الكبار

واستمر نادي ليفربول بتعادل الأمس في عجزه عن تحقيق الفوز على الخمسة الكبار في الدوري الإنجليزي وهم "مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي وأرسنال" على ملاعبهم.

وكان نادي ليفربول قد خاض خمس مباريات الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي ضد الخمسة الكبار على أرضهم لم يتمكن من الفوز سوى في مباراة وحيده وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة.

عقده كلوب وسولشاير

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كما حقق أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد رقم إيجابي جديد على حساب يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول.

وأصبح سولشاير المدرب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي واجه كلوب في مباراتين أو أكثر ولم يستطع كلوب الفوز عليه حيث تعادل الفريقين في المباراتين.

أما عن يورجن كلوب فلا زالت عقدة الأولد ترافورد تلازمه حيث خاض 5 مباريات على هذا الملعب تعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء ولم يتمكن من الفوز في أي مرة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة أمس

وبنتيجة مباراة الأمس وصل رصيد نادي ليفربول إلى 25 نقطة ليتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما وصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الثالث عشر.