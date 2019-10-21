رياضة | إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، عن العقوبة المنتظرة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى في حال عدم لعبه لمباراته أمام الجونة

وقال الشاطر خلال تقديمه لبرنامج "ملعب الأهلى"، المُذاع عبر قناة "الأهلى" الفضائية: "سوف تقتصر العقوبة فقط على تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه حال انسحابه أمام نادي الجونة، فى المواجهة المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل في الخامسة ونصف مساءً".

وتابع: " لن يتم خصم أي نقاط من النادي الأهلى وذلك بسبب أن العمل بلائحة 2013 انتهى، ويتم حاليًا، العمل بلائحة جديدة لا تتضمن خصم نقاط من أى نادٍ ينسحب فى أية مباراة ببطولة الدورى المصري".

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يذكر وقد أعلن الاتحاد المصري اليوم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيدير مباراة الأهلي والجونة تحكيميا الحكم سعيد حمزة ويوسف البساطى وأحمد ساهر، وسيكون الحكم الرابع شريف حسن.

واتخذ اتحاد الكرة قرار الإعلان عن حكام مباراة الأهلي والجونة على الرغم من حسم النادي الأهلي لموقفه وهو عدم خوض المباراة.