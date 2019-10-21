رياضة | بشرى سارة لأرسنال قبل مواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لأرسنال قبل مواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الإثنين 21 أكتوبر ضمن منافسات ختام الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال لا يخسر يوم الإثنين

ويعتبر خوض أرسنال لمباريات يوم الإثنين هو فال خير للفريق حيث بم يخسر الجانرز أي مباراة خاضها يوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد لعب أرسنال 11 مباراة من قبل في يوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقد تمكن من الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مباراة.

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الهزيمة الوحيده التي تلقاها أرسنال يوم الإثنين

وكانت أخر هزيمة قد تلقاها نادي أرسنال في يوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على يد نادي كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في شهر إبريل من موسم 2017.

فهل يتمكن أرسنال من استكمال سلسلة إنتصارات يوم الإثنين أم سيكر شيفيلد يونايتد سلسلة الجانرز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يتواجد نادي شيفيلد يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.