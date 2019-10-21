رياضة | هاشتاج معاك يا أهلي يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج معاك يا أهلي يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #معاك_يا_أهلي ، الذي سرعان ما تصدر الترند بعدما شهد مشاركة الألاف من رواد الموقع لدعم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وفريق الكرة في أزمته مع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعد التعنت الواضح ضد الأهلي بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك التي كان مقرر لها أمس الأول السبت والإصرار علي تجاهل مطالب الأهلي و أندية الدوري بشأن تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على انتظام مسابقة الدوري المصري بما يحافظ علي تحسين صورة الكرة المصرية ويبعد العشوائية التي يحاول البعض اقحامها في جدول المسابقة.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن غضبهم الشديد من موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة الذي تعهد بتنظيم مسابقة الدوري بشكل منتظم قبل انطلاق الموسم وهو الأمر الذي لم يحدث بعد سلسلة التأجيلات التي بدأت في الظهور بداية من مباراة الأهلي والزمالك مرورا بمباراة أسوان والمقاولون التي تم تأجيلها قبل يومين كما اربك حسابات ممثل الصعيد الذي تم إبلاغه بتأجيل مباراته أمام المقاولون لخدمة نادي الزمالك و انقاذه من الخروج من دوري أبطال إفريقيا بخوض مباراة أمس الأول علي بدلا من نادي أسوان بالإضافة إلي ترحيل مباريات الأسبوع الخامس علي حساب الرابع وغيرها من القرارات العشوائية التي ضربت استقرار المسابقة وأصابت أسابيع الدوري الأولي بالعوار.

رواد تويتر أكدوا غضبهم الشديد من تلويح عمرو الجنايني أيضا بتطبيق اللوائح علي الاهلي حال عدم موافقته علي خوض مباراة المقاولون يوم الأربعاء المقبل بخصم عدد من النقاط من رصيده رغم إن الجنايني تجاهل تماما تطبيق اللوائح علي رئيس نادي الزمالك بتغريمه و إيقافه بعد هجومه المستمر علي الأهلي ومجلس ادارته رغم الشكاوي العديدة التي قدمها مجلس إدارة النادي الأهلي ضده تلك التي لم يحرك لها الجنايني ساكنا مؤكدين أن الجنايني بات مطالبا بتطبيق اللوائح التي وعد بالالتزام بها منذ تعيينه وهو الأمر الذي لم يحدث في وقت سابق ويرغب في تطبيقه الان علي الأهلي.

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رواد تويتر واصلوا أيضا الهجوم علي الجنايني عندما عندما أكدوا إن الأهلي يسعي لتطبيق الإحترافية الكاملة في إدارة الدوري بعيدا عن المجاملات من خلال الحديث عن مطالبة مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن ضرورة تجنب سيناريو الموسم الماضي الذي شهد تخبط وعشوائية في تنظيم مسابقة الدوري مع التأكيد على قوة علاقة الأهلي بالجهات الأمنية ورفضهم التام محاولة البعض الوقيعة بين الأهلي والأمن خاصة وأن الأهلي أكد التزامه واحترامه الشديد لقرار الأمن مع رفضه التام مجاملة الزمالك ورئيسه علي حسابه والعمل لترضيته علي حساب الأهلي وجماهيره العظيمة.

الهاشتاج الداعم للأهلي رفض أيضا محاولات اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مجاملة الزمالك علي حساب الأهلي رغم الدعم الكبير والمساندة المستمرة من جانب الأهلي للجنة المؤقتة منذ يومها الأول في إدارة الجبلاية مؤكدين علي أن الأهلي كان الأكثر دعما رغم محاولات اللجنة مجاملة الزمالك ورئيسه أحد علي حسابه.

كما أكد المشاركون في الهاشتاج علي دعمهم الكامل لبيان مجلس إداراة النادي الأهلي الذي أكد رفضه التام خوض فريق الكرة لأي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها لدواعي أمنية وفقا لما أكدته اللجنة المؤقتة التي تتمسك بموقفها الذي من شأنه ضرب استقرار الدوري مبكرا واقحام جميع الأندية في أزمات من شأنها تعكير صفو المسابقة المحلية في أسابيعها الاولي دون أي أسباب أو مبررات وذلك من أجل خدمة البعض وارضاءا لرئيس الزمالك الذي رغم كل الدعم الذي يجده من اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة التي تقوم بتفصيل اللوائح لخدمة ناديه علي وجه التحديد إلا إنه يبقي دائم الهجوم علي لجنة الجنايني من خلال تهديداته المستمرة لهم عبر تصريحاته التليفزيونية.

رواد تويتر لم يكتفوا أيضا بدعم الأهلي من خلال هاشتاج معاك يا أهلي الذي تصدر موقع التغريدات الشهير ولكنهم أطلقوا أكثر من هاشتاج آخر لدعم الأهلي كان أبرزه المطالبة برحيل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال هاشتاج إقالة وزير الرياضة الزملكاوي وايضا هاشتاج افضحهم للفيفا يا أهلي.