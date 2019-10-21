رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 / 10 / 2019 في الدوري المصري.. بيراميدز والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 / 10 / 2019 في الدوري المصري.. بيراميدز والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات اليوم الأثنين 21 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة بيراميدز والإنتاج الحربي، والمصري ضد إف سي مصر، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري لمشاهدتها فور إنطلاقها.



ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

بيراميدز والإنتاج الحربي، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على نظيره الإنتاج، على استاد "السلام"، عندما تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات. Advertisements

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، بصوت المعلق المميز أيمن الكاشف، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفي، وأيمن العقاد، بينما يتولى محمد الشرقاوي مسؤولية الحكم الرابع.

المصري ضد إف سي مصر، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري على نظيره إف سي مصر، على استاد الجيش بالسويس، عندما تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.