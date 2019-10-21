رياضة | التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مباراة هامة مساء اليوم الاثنين أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع رجال المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في أخر مباراتين بالدوري أمام طلائع الجيش وسموحة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز في المباراة كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

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خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إيريك تراوري

خط الهجوم : جون أنطوي.