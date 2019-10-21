رياضة | اليوم.. لجنة المسابقات بالليجا تحدد الموعد الجديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. لجنة المسابقات بالليجا تحدد الموعد الجديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم "الليجا" اليوم الاثنين الموعد الجديد لكلاسيكو الأرض الذي سيجمع برشلونة وريال مدريد.

وكان من المقرر إقامة الكلاسيكو على ملعب كامب نو يوم ٢٦ من الشهر الجاري لكن لجنة المسابقات قررت تأجيلها بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية في إسبانيا فإن الموعد الجديد للكلاسيكو سيكون يوم ١٨ من ديسمبر المقبل.

كما أكدت مصادر من الاتحاد الإسباني لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن القرار الذي سيتم اتخاذه بخصوص الموعد الجديد للمباراة غير قابل للطعن.

