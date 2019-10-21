رياضة | اليوم.. المصري يسعي لإستعادة الثقة أمام نادي مصر في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. المصري يسعي لإستعادة الثقة أمام نادي مصر في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الفريق الاول لكرة القدم بالندي المصرى البورسعيدى، نظيره نادى مصر فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي المصري بقيادة إيهاب جلال، لمحو آثار الهزيمة الأخيرة، وإستعادة الثقة، بعد الخسارة الأخيرة من مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

يينما حسم التعادل السلبي مواجهة نادي مصر والجونة الأخيرة له في الجولة الثالثة، وهو الطامح أيضاً لتقديم مباراة قوية.

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ويتواجد الفريق البورسعيدي في المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مواجهة وتعادل فى أخري، وخسر مباراتين.

فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات تعادل فى ثلاثة مواجهات وخسر لقاء ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 4 أهداف .