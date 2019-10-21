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تفاصيل مكالمة البدري وصلاح بعد غيابه عن لقاء مانشيستر يونايتد

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم الإنجليزي عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشهدت المحادثة التي دارت بين حسام البدرى، الحريص على متابعة كل نجوم المنتخب والتواصل معهم، استفساره من محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف خلال آخر موسمين.

وأكد صلاح للبدرى أنه سيكون في تدريبات ليفربول غدا، وأنه ربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.

وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية، وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذي تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف تفاديا لعدم تفاقم إصابته.

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