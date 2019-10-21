هشتاجات مناصرة للأهلي تتصدر تويتر ضد أزمته مع الجبلاية.. #معاك_يا_أهلى #افضحهم_للفيفا_يا_أهلي



أحمد أبو عقيل

تصدر عدد من الهشتاجات موقع التدوينات القصيرة تويتر، مناصرة للنادي الأهلى وداعمه للقرارات مجلس الإدراة بشأن عدم خوض مباراة الجنونة قبل لقاء القمة.

وكانت أبرز الهشتاجات التي دعمت الفريق الأحمر، #معاك_يا_أهلي، #افضحهم_للفيفا_يا_أهلي، #اقاله_وزير_الرياضه_الزملكاوي.

أشعل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الأزمة مع النادي الأهلي بشأن رفض الأخير خوض مواجهة الجونة ضمن الجولة الخامسة للدوري، والتي من المفترض أن تقام يوم الأربعاء المقبل، إلا بعد لعب مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك بعد إعلان لجنة الحكام بالجبلاية حكام مباريات الجولة، وتعيين سعيد حمزة لإدارة المباراة.

إعلان اتحاد الكرة لحكام مباريات الجولة الخامسة وطاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة، يؤكد تجاهله لإعلان النادي الأحمر رفضه خوض المباراة، وهو ما ينذر بأزمة عنيفة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، تمسكه بموقفه الرافض لخوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة، والتي كان مقررًا لها أمس السبت، لكن تم تأجيلها لدواع أمنية.

أحمد متولي قال:" جمهور الاهلى لا يخاف، جمهور الاهلى معاك ي بيبو،#معاك_يا_اهلي.

أيمن دعم الأهلي قائلا:" اللي يجي ع الاهلي عمره ما يكسب.. ربنا مع الاهلي دايما.. واحنا وراك يا نادينا يا عظيم.. الاهلي ده حياتنا".

جاسمين محمد قالت:" الأمر الان فى غايه الأهمية لو الأهلى عاوز يكون له كلمه وتفضل شوكته جامده فى هذا العبس وشغل الفجر اللى معمول معانا،لازم نتمسك بالموقف بتاعنا لو اضطرينا للانسحاب من البطوله بعد اللجوء للفيفا ويبقوا يورونا إذاى حيسوقوا دورى مفهوش الاهلى، #افضحهم_للفيفا_يا_اهلي".

شريف قال:" لما تكون المنظومه فاشله ومش قادرين نخلى الروح الرياضيه تسود الجو العام وتخلى البلطجه هي اللي تسود، وخاصة بعد التزوير الأمني اللي حصل عشان يتاجل ماتش القمه يبقي لازم تدخل الفيفا".