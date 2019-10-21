شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يرفض التسرع في عودة الثلاثي المصاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الطبي للأهلي الاستعجال في عودة ثلاثي الفريق المصاب محمود متولى وكريم نيدفيد ومروان محسن للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأوليمبي.

ومن المقرر أن يعود محمود متولي لتدريبات الأهلي بعد أسبوع من الآن، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الطبي، إلا أن فايلر أبلغ خالد محمود طبيب الفريق بعدم الحاجة للاستعجال في عودة اللاعب، خاصة فى ظل عدم وجود ارتباطات محلية واضحة حتى الآن، وهو نفس الأمر مع كريم نيدفيد الذي يحتاج تقريباً لنفس المدة، فى الوقت الذي لازال مروان محسن يحتاج فترة لالتئام الكسر الذي يعاني منه في عظمة الوجه.