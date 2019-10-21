شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يرفض التسرع في عودة الثلاثي المصاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الطبي للأهلي الاستعجال في عودة ثلاثي الفريق المصاب محمود متولى وكريم نيدفيد ومروان محسن للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأوليمبي.
ومن المقرر أن يعود محمود متولي لتدريبات الأهلي بعد أسبوع من الآن، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الطبي، إلا أن فايلر أبلغ خالد محمود طبيب الفريق بعدم الحاجة للاستعجال في عودة اللاعب، خاصة فى ظل عدم وجود ارتباطات محلية واضحة حتى الآن، وهو نفس الأمر مع كريم نيدفيد الذي يحتاج تقريباً لنفس المدة، فى الوقت الذي لازال مروان محسن يحتاج فترة لالتئام الكسر الذي يعاني منه في عظمة الوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يرفض التسرع في عودة الثلاثي المصاب.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.