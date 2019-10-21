في موقعة الغيابات.. الهلال يسعى لتأكيد تأهله إلى نهائي القارة أمام السد

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالعزيز السديري:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفه السد القطري مساء غدا الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

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وشهدت تدريبات الأزرق الأخيرة مساء البارحة غياب الدوليان محمد كنو وعبدالله المعيوف؛ حيث تضاءلت فرصة مشاركة الأخير في موقعة الإياب نظير عدم الجاهزية، فيما سيغيب كنو بشكل مؤكد لستة أسابيع قادمة، كما شهدت التدريبات غياب المدافع محمد جحفلي بعد تعرضه لانفلونزا.

فيما سيغيب من الجانب القطري هداف الفريق الجزائري بغداد بونجاح بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى المدافع عبدالكريم حسن بسبب تعرضه للطرد في لقاء الذهاب.

يذكر أن الهلال استطاع من وضع قدمٍ في النهائي القاري وذلك بعد انتصاره في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1 خارج ملعبه، حيث يحتاج السد لتكرار نتيجة الهلال من أجل الوصول إلى الأشواط الإضافية أو الانتصار بما يزيد عن تلك النتيجة.