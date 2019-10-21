الأهلى يعرض أزارو وجيرالدو للبيع.. وأجايى يطلب الرحيل





كشفت مصادر مقربة من النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الفريق الأول بالنادى الأهلى، عن رغبته فى الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى والانتقال لأحد الأندية الأوروبية، بعد ظهوره بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر"للوطن" إن المهاجم النيجيرى بدأ فى البحث عن عرض أوروبى للرحيل عن المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، والاكتفاء بالفترة التى قضاها فى القلعة الحمراء، لتحقيق حلمه باللعب فى أوروبا، والانضمام إلى منتخب بلاده بعد استبعاده المستمر خلال الفترة الأخيرة لوجوده فى أفريقيا. وأوضح المصدر أن اللاعب ما زال غاضباً من قيام إدارة النادى من قبل بعرضه للبيع أو الإعارة بعد تراجع مستواه من جراء الإصابة، ولا يريد تكرار هذا الأمر فى المستقبل.

فى الوقت الذى جدد فيه عمار حمدى، لاعب الفريق، طلبه الخروج للإعارة حيث لا يزال تحت السن ما يسمح له بالانتقال فى أى وقت دون الانتظار لانتقالات يناير.

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وأبلغ عمار حمدى إدارة الأهلى برغبته فى الخروج معاراً لكى يحصل على فرصة المشاركة أساسياً مثلما حدث الموسم الماضى مع الاتحاد خاصة أنه لا يشارك مع الأهلى حالياً لوجود أكثر من بديل فى مركزه.

فى سياق متصل، بدأ أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، رحلة تسويق الثنائى وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا، لاعبى الفريق، وذلك قبل بدء موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ويحاول الأهلى إيجاد عرض مناسب لـ"جيرالدو" فى ظل عدم قناعة "فايلر" بخدماته، بينما يبحث "توفيق" عن عرض قوى للاعب المغربى.

وطلب المجلس من "توفيق" تحقيق أقصى استفادة من وراء رحيل "أزارو" لإنعاش خزينة النادى وإمكانية التعاقد مع أجنبى جديد فى خط الهجوم.