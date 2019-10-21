شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يعالج أزمة الشوط الثاني للمنتخب العسكري قبل مواجهة قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفني لمنتخب مصر العسكري بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس علي علاج أزمة تراجع أداء المنتخب في الشوط الثاني حيث ظهر ذلك جليا في المباريات الثلاثة التي خاضها المنتخب العسكري في كأس العالم العسكرية المقامة بالصين.

وكان المنتخب العسكري قد تلقي هدفا في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته بالجولة الثانية أمام عمان والتي خسرها بهدف دون رد كما لم يستطع هز الشباك وتعادل سلبيا في اللقاء الأول أمام اليونان بالإضافة لتراجع الأداء في الشوط الثاني من مباراة كندا حيث سجل المنتخب أهدافه الثلاثة في الشوط الأول وانقذ محمد بسام حارس مرمى المنتخب مرماه من أربعة أهداف محققة من الشوط الثاني كادت تطيح بالمنتخب خارج البطولة.

وارجع الجهاز الفني تراجع الأداء في الشوط الثاني بسبب الإجهاد البدني الذي نال من اللاعبين بعد رحلة سفر طويلة ثم لعب ثلاثة مباريات قوية في ستة أيام لذا منح فارياس لاعبيه راحة من المران يوم الاثنين خوفا من الإجهاد وهو ما استغله اللاعبين للخروج في جولة حرة للتنزه بمدينة وهات الصينية لكسر اجواء الملل وضغط المباريات.

ويستعد المنتخب العسكري لمواجهة قطر بدور الثمانية لبطولة كأس العالم العسكرية والمقرر لها التاسعة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت الصين.

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علي الجانب الآخر ، يجهز فارياس لاعبه حسام باولو لقيادة هجوم المنتخب أمام قطر بعد أن أثبتت الأشعة التى أجراها عمرو جمال، مهاجم المنتخب العسكرى، إصابته بمزق فى الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى تأكد غيابه عن باقى مواجهات المنتخب العسكرى فى البطولة.

وحقق المنتخب العسكري فوزا هاما علي نظيره الكندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم العسكرية المقامة في الصين في الفترة من ١٦ وحتي ٢٩ من اكتوبر الجاري.

وتأهل المنتخب العسكري لدور الثمانية بالبطولة كثاني مجموعته بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة ، وذلك بعد فوز المنتخب العماني علي نظيره اليوناني بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكان المنتخب العسكري قد تعادل سلبيا في مباراته الافتتاحية مع اليونان ثم خسر في الجولة الثانية من عمان بهدف دون رد ثم عاد ليفوز علي كندا بثلاثية دون رد.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.