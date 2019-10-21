شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصرى البورسعيدى يسعى لتصحيح المسار أمام نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره نادى مصر فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع الجونة سلبياً فى إطار نفس الجولة.

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى ثلاثة مواجهات وخسر لقاء ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وشدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بفريق نادى مصر الذى أستطاع خطف نقطة التعادل من أنياب الزمالك فى أولى مواسمه بدوري الاضواء والشهرة مطالباً بضرورة إستعادة الانتصارات مجدداً على الجانب الأخر يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لمواصلة نتائجه المتميزة بحثاً عن الهروب من دوامة الهبوط مبكراً .