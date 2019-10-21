شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الإماراتى يصل اليوم للقاهرة لمواجهة الإسماعيلى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم الاثنين بعثة نادى الجزيرة الإماراتى للقاهرة تمهيداً لملاقاة فريق الاسماعيلى المقرر لها الاربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى ، كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.

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ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على دراسة فريق الجزيرة الاماراتى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس قبل مباراة الفريقين بالبطولة العربية .

وخسر الاسماعيلى أمام حرس الحدود بهدف نظيف فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المحلى، ليحتل المركز التاسع على جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط.