شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يبحث عن اكتشافات بيضاء بـ"مراكز جديدة" للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك إنه لا أزمة لديه حول غياب أي لاعب بالفريق ويرى إن جميع اللاعبين المتواجدين ضمن قائمة الأبيض يستطيعون المشاركة فى التشكيل الأساسى وتقديم نفس أداء ودور أي لاعب من المجموعة التى تشارك بشكل أساسى مع الفريق، فى إطار تعليقه عن غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق عن المباراة المحلية القادمة للأبيض عقب طرده فى اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب فى بطولة الدورى الممتاز.

ويرصد ”الخليج 365” كيف يُفكر ميتشو ويحقق ذلك الأمر من خلال إعادة توظيف بعض اللاعبين فى مراكز مختلفة سواء فى المباريات التى خاضها مع الأبيض أو من خلال تدريبات الفريق تحت قيادته.

"زيزو" يعوض غياب فرجانى ساسى

أصبح أحمد سيد زيزو الخيار الأول أمام الصربى ميتشو لتعويض غياب لاعبى الوسط عن الفريق للإيقافات أو الإصابات حيث سبق ودفع به ميتشو عند غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى وكذلك نفس الأمر تكرر عند غياب طارق حامد لذلك أصبح صانع ألعاب الفريق الأبيض بمثابة لاعب جوكر فى الفريق يمكن لميتشو توظيف سواء فى مراكز الوسط الهجومية أو الدفاعية لحل أزمة خط الوسط بالفريق خاصة بعد الإصابات التى تعرض لها البدائل المتاحة حيث أصيب محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع فى الرباط الصليبى وتعرض محمد حسن لإصابة فى غضروف الركبة وأجرى عملية جراحية مؤخرا تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

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حازم إمام "ظهير أيسر" حال وجود غيابات

كما حرص الصربى ميتشو، على تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة الأخيرة للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر، حال الحاجة إلى جهوده فى ذلك المركز، فى أى وقت حتى يكون معتاداً على الأمر وجاء توظيف ميتشو لحازم إمام فى هذا المركز، خاصة بعدما دخل حساباته الفنية مؤخراً للمشاركة كبديل للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن الأساسى للفريق، لذا فضل ميتشو تجهيز اللاعب بديلا فى المركزين سواء الظهير الأيمن أو الأيسر، خاصة بعدما تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر الأساسى للفريق لإصابة أبعدته مؤخراً عن لقاء المقاولون العرب فى الدورى ما أدى للدفع بمحمد عبد الشافى فى التشكيل الأساسى مع وضع حازم إمام بديلا له وللنقاز حال حدوث أى أمر خلال المباراة.

ولم يحتاج ميتشو إلى الدفع بحازم إمام فى لقاء المقاولون سواء فى الجبهة اليمنى أو اليسرى، ولكنه أصبح جاهزاً للمشاركة فى الجبهتين حال حدوث أى أمر طارئ خلال الفترة القادمة، خاصة أن الفريق يستعد لمواجهة مهمة الخميس المقبل مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى اللقاء الذى سيقام على استاد السلام فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

بوطيب يترك مركز رأس الحربة

كما بات المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك أحد الأوراق التي يحبذها ميتشو حيث يدفع باللاعب فى مركز رقم "10" خلف رأس الحربة تاركا مركزه الأساسى لمصطفى محمد أو عمر السعيد كما وظفه ميتشو فى خط الوسط عقب طرد فرجانى ساسى فى لقاء المقاولون الأخير بالدورى وذلك لتعويض النقص العددى بصفوف الفريق تاركا مركز المهاجم ليوسف أوباما بعد نزول اللاعب المغربى بديلا لمصطفى محمد.