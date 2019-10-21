تصريحات الأحد| أحمد مرتضى يوجه رسالة للكاف.. وتريكة يعلق على غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 20 أكتوبر 2019.

البدري: صلاح سيتواجد في المعسكر المقبل.. ونراقب رباعي المنتخب الأوليمبي

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي سيتواجد خلال معسكر المنتخب الوطني المقرر اقامته في نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

"هزيمة صنداونز بسببه".. كيف علّق مساعد لاسارتي على مستواه مع الأهلي؟

أكد محمد يوسف المدرب العام السابق في فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن مدرب الفريق السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي تعرض لنفس الظروف التي واجها مارتن يول عندما كان مديرًا فنيًا للأحمر.

مورينيو: غياب صلاح أمام مانشستر يونايتد سيحدث فارقًا كبيرًا

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن غياب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المباراة.

"سجله سيئ".. ماذا قال أبوتريكة عن غياب صلاح أمام يونايتد؟

أكد محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن ليفربول سيتأثر بغياب لاعبه محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي.

Advertisements

أول تعليق من ليفربول على غياب صلاح أمام يونايتد

علّق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على غياب محمد صلاح نجم الفريق أمام مانشستر يونايتد.

أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة للكاف بشأن "سوبر قطر"

طلب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراجعة ملف اختيار الدولة المستضيفة لمباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها أمام الترجي التونسي، مشيرًا إلى أنه يريد أن تكون المواجهة احتفالية أفريقية.

مرتضى منصور يعلنها: سننسحب إذا تأجل لقاء الأهلي والجونة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استحالة إقامة مباراة القمة أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر المقبل في ظل استمرار سبب تأجيلها من قبل.

ميدو: متفائل بتولي حسام البدري مهمة منتخب مصر

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن هناك عدة أسباب رئيسية كانت وراء خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض مصر.

ميدو: صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية ويجب الوقوق خلفه ودعمه بسبب كونه فخر لمصر كلها.