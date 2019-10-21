عقوبة واحدة ستطول الأهلي إذا تمسك بقراره التاريخي

يستعد النادي الأهلي للتغيب عن حضور مباراته في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، المقرر لها بعد غد الاربعاء أمام نادي الجونة في مدينة الغردقة، الأمر الذي سيكلفه خسارة 3 نقاط ومبلغ مالي، بحسب اللائحة الجديدة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ولن تطبق على الأهلي الثلاث عقوبات التي كانت تفرض على الفريق المنسحب أو المتغيب عن إحدى المباريات، بعدما ألغى الاتحاد المصري لكرة القدم لائحة عقوبات عام 2013 قبل بداية الموسم الحالي.

وكانت المادة 46 من لائحة لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عام 2013، تنص على ثلاث عقوبات، العقوبة الأولى خصم 6 نقاط من رصيد الفريق الذي يتعمد التغيب عن أي مباراة في الدوري المحلي.

أما العقوبة الثانية، فتكون في صورة غرامة مالية تُقدر بنحو 200 ألف جنيهًا مصريًا كحد أقصى، وهذه العقوبة الوحيدة المتبقية من اللائحة القديمة في اللائحة الجديدة.

أما العقوبة الثالثة فكانت تنص على معاقبة كل مَن له صلة بقرار الإنسحاب من المباراة.

ووجهت إدارة النادي الأهلي بقيادة “محمود الخطيب” صفعة قوية لمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاربعاء الماضي، بإعلان تجميد نشاط الفريق الأول بمنافسات الدوري المصري الممتاز بسبب تأجيل الاتحاد لمباراة الجولة الرابعة بين الأهلي والزمالك من يوم 19 أكتوبر إلى أجل غير مُسمى.

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وقال بيان رسمي صدر عن إدارة الأهلي “نحترم وجهة نظر الجهات الأمنية، ولكن هناك مَن يحاول استغلال الأمن لإعادة العشوائية إلى الكرة المصرية من جديد، ولهذا لن يخوض الفريق أي مباراة بمنافسات الدوري المحلي هذا الموسم قبل خوضه لمباراة الزمالك”.

واقترح الاتحاد المصري على إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية إعادة جدولة مباراة القمة إلى يوم 28 أكتوبر الجاري، بعدما ينتهي نادي الزمالك من مباراة الإعادة أمام جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

لكن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي الزمالك، حيث طالب رئيس الزمالك “مرتضى منصور” بضرورة إقامة مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة أولاً، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعدما وافق على مواجهة المقاولون العرب يوم السبت.

وقال مرتضى منصور في أحدث تصريحاته مع برنامج الزمالك اليوم “لعبنا أمام المقاولون العرب وسنلعب أمام جينيراسون فوت، بينما الأهلي لم يلعب أي مباراة خلال تلك الفترة، العدالة تهتز. منذ متى والأهلي لا يلعب؟ الأهلي لا يلعب منذ شهر، والزمالك مطحون”.

وأضاف “لستُ طرفًا في مباراة الأهلي والجونة، والخطيب رجل ولن يخذل جمهوره، قال أنه لن يلعب، ولو لعب سيخسر الجمهور، وسيكسب الأمن، ومباراة الأهلي والزمالك ليست على حسب مزاج الخطيب، ولا على مزاجي الخاص، هذا ملف في الأمن، وعندما يجد الأمن الوقت المناسب، وعندما تنتهي مؤامرة قطر وتركيا، سنلعب المباراة”.

وانتشرت أنباء يوم أمس الأحد عن إلغاء إدارة الأهلي لرحلة الفريق إلى مدينة الغردقة هذا الأسبوع، بعد تجميد كل الحجوزات التي قام بها النادي لبعثة الفريق.