رياضة | قرار مفاجئ من فايلر بسبب القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من فايلر بسبب القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخشي حدوث أي أزمات بسبب مواجهة القمة المرتقبة والغير معلن موعدها .

وكانت مواجهة القمة قد تم تأجيلها لدواع أمنية، بعدما كان مقرر اقامتها يوم السبت الماضي.

وقام الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج بدني وأخر وفني تحسباً لإقامة مباراة القمة خلال أكتوبر الجاري.

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ويرفض النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لعب أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك، وهو الأمر الذي تصر إدارة الأهلي عليه للحفاظ على حقوق النادي وفقاً لتأكيدات مسئوليه.

ويقوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الحالية بالتمرين على ملعبه بالتتش إنتظاراً لتحديد إرتباطات الفريق المقبلة.

وكان الأهلي قد رفض في وقت سابق مواجهة الجونة بعد غد، الأربعاء، في ظل إصرار مسئولو القلعة الحمراء على عدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك بالدوري.