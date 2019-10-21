رياضة | اليوم.. فرانس فوتبول تعلن عن أسماء قائمة الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. فرانس فوتبول تعلن عن أسماء قائمة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كرة القدم، للإعلان اليوم الأثنين عن قائمة اللاعبين التى ستتنافس علي جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، والتي سيتم الإعلان عن القائمة مساء الأثنين.

وسيتم الإعلان عن قائمة تضم 30 لاعب مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم مقدمة من الفرانس فوتبول، وأيضاً ترشح 10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وأيضاً ترشح 20 لاعبة لجائزة أفضل لاعبه في العالم و 10 مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمي في العالم.

Advertisements

ومن المتوقع دخول المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قائمة ال 30 لاعب بعد ما حققه الموسم الماضي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بجانب تواجد كل من ليونيل ميسي والذي حصد جائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وتواجد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية وتواجد فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول عن أنها ستستعين لاعب تشيلسي السابق الإيفوارى ديدييه دروجبا، لتقديم الحفل الذي سيقام يوم 2 ديسمبر القادم علي مسرح دو شاتليه بفرنسا.

ويذكر أن لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى ومنتخب كرواتيا هو أخر لاعب حصل علي الجائزة العام الماضي بعدما كان منتهب بلاده وصيف لكأس العالم