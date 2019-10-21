رياضة | فايلر يوافق على تمديد عقود رباعي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على تمديد عقود رباعي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لفتح ملف رباعي الفريق لتجديد تعاقدهم وإستمرارهم في صفوف النادي الأخلي خلال المواسم القادمة.

وإقتربت عقود رباعي النادي الأهلي الكبار حسام عاشور قائد الفريق وأحمد فتحي ووليد سليملن وشريف إكرامي، من الإنتهاء مما جعل النادي الأهلي، يبحث تجديد عقودهم، من أجل البقاء في صفوف الفريق لإحتياج الفريق لخبراتهم الكبيرة وأيضاً لتأثيرهم داخل الأهلي.

وأبدي المدير الفنى للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر عن رغبته في تجديد عقود رباعي الفريق، والإستمرار مع النادي الأهلي نظراً لإمكاناتهم وأيضاً خبراتهم الكبيرة محلياً وإفريقياً مع الأهلي.

ويعانى الثنائي شريف إكرامى وحسام عاشور من عدم اللعب بشكل منتظم داخل الفريق تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، فالمدرب السويسري يعتمد علي تواجد محمد الشناوي كحارس مرمي أساسي للفريق ويجلس إكرامى علي مقاعد البدلاء، بينما خطف حمدي فتحي الوافد الجديد للنادي الأهلي مركز وسط الملعب بدلاً من عاشور، ولكن يلعب وليد سليمان علي فترات وله دور في كل المباريات تحت قيادة السويسري، بينما يلعب أحمد فتحي بشكل أساسي، مما جعله يعود لصفوف المنتخب الوطني.