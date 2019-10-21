كريستيانو رونالدو يدعم نجله جونيور أمام ميلان الإثنين 21 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، دعما لنجله جونيور، قبل مواجهة أطفال اليوفي، نظرائهم في ميلان، في فينوفو.

ونشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، صورة لرونالدو الذى توجه للمباراة رفقة صديقته جورجينا من أجل مشاهدة اللاعب الصغير. Advertisements جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو شارك أمس السبت مع يوفنتوس أمام بولونيا، بالجولة الثامنة للكالتشيو، وسجل هدفا والذى حمل رقم 701 في مسيرته. بهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن انتر ميلان الوصيف، فيما يحتل بولونيا المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.

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