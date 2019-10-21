فرج عامر: الخطيب رجل محترم.. «ومعرفش ايه اللى بيحصل لمرتضي منصور أمام الميكروفون»

الموجز

أبدى فرج عامر ، رئيس نادي سموحة،اندهاشه من هجوم مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وقال "عامر" خلال حواره ببرنامج "الماتش" , والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : مرتضى منصور رجل مهذب وظريف، ولا أعرف ماذا يحدث له حينما يكون أمام الميكرفون , و الخطيب صديقي وأشهد بخلقه العالي وإنسانيته، وتنازلت عن لاعبين للقلعة الحمراء، من أجله .

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و أختتم قائلا : أنتمنى سيادة العلاقات الطيبة بين إدارتي الأهلي والزمالك، منعا للاحتقان الجماهيري .