الموجز
أبدى فرج عامر ، رئيس نادي سموحة،اندهاشه من هجوم مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
وقال "عامر" خلال حواره ببرنامج "الماتش" , والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : مرتضى منصور رجل مهذب وظريف، ولا أعرف ماذا يحدث له حينما يكون أمام الميكرفون , و الخطيب صديقي وأشهد بخلقه العالي وإنسانيته، وتنازلت عن لاعبين للقلعة الحمراء، من أجله .
و أختتم قائلا : أنتمنى سيادة العلاقات الطيبة بين إدارتي الأهلي والزمالك، منعا للاحتقان الجماهيري .
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: الخطيب رجل محترم.. «ومعرفش ايه اللى بيحصل لمرتضي منصور أمام الميكروفون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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