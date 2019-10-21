شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع برنامج خاص لاعبي الاهلي تحسباً لإقامة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة فايلر برنامجاً بدنياً وفنياً تحسباً لإقامة مباراة القمة خلال شهر أكتوبر الجاري، عقب تأجيلها لدواع أمنية، بعدما كان مقرر اقامتها يوم السبت الماضي.

في الوقت الذي يرفض الأهلي لعب أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك، وهو الأمر الذي تصر إدارة الأهلي عليه للحفاظ على حقوق النادي وفقاً لتأكيدات مسئوليه.

ويتدرب الاهلي حالياً على ملعبه بالتتش إنتظاراً لتحديد إرتباطات الفريق المقبلة خاصة بعدما رفض الاهلي مواجهة الجونة بعد غد ، الأربعاء، في ظل إصرار مسئولو القلعة الحمراء على عدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك بالدوري.