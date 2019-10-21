شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن جاهزية صادق لموقعة الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق بات جاهزا للمشاركة بعد اكتمال شفائه. وتعرض اللاعب للإصابة بالعضلة الخلفية خلال مشاركته بلقاء المنتخب الأوليمبى أمام نظيره الجنوب الأفريقى. وأضاف :”اللاعب الدولى اصبح فى امكانيته المشاركة بلقاء الجزيرة الإماراتى بكأس محمد السادس وذلك حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش”. Advertisements وبسؤال طبيب الإسماعيلى عن موقف إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق أجاب عبد العزيز :”لايزال فى مرحلة التجهيز ،الا أن هناك صعوبة فى لحاقه لعدم اكتمال شفاءه بشكل كامل”. ويستضيف الدراويش منافسه الجزيرة الإماراتى الأربعاء المقبل فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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