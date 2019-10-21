شكرا لقرائتكم الجزيرة الإماراتي تجبر الإسماعيلي على تأجيل البت في مصير ميودراج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تأجيل البت فى مصير الصربى ميودراج يستيش المدير الفنى للفريق بعد تراجع نتائج الدراويش فى مسابقة الدوري الممتاز لحين الانتهاء من موقعة دور الستة عشر بالبطولة العربية .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .

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واستقر مجلس الاسماعيلى على الانتظار لنهاية مواجهة بطل الامارات خوفاً من تشتيت الفريق قبل ساعات من المواجهة المصيرية التى يأمل المجلس فى تجاوزها بنجاح لإستكمال رحلة الدراويش فى البطولة العربية بنجاح .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الجزيرة الاماراتى المقرر لها الاربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية.