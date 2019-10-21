شكرا لقرائتكم اليوم الإنتاج الحربى فى مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإنتاج الحربى نظيره بيراميدز فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة يدخلها فريق الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على انبى بهدف دون رد فيما تعادل بيراميدز مع سموحة سلبياً فى الجولة الرابعة للمسابقة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بمواصلة الصحوة وإستغلال تراجع نتائج بيراميدز لخطف النقاط الثلاث والتقدم فى سباق مراكز الجدول بينما يطمح الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز فى إنهاء نغمة التعادلات التى تطارد فريقه فى جولتين على التوالى أمام طلائع الجيش 2-2 ثم أمام سموحة سلبياً .