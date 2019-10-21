«فرج عامر» : أتعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول «مرتضى منصور» على رمز كبير مثل «الخطيب»

الموجز

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يتعاطف مع الأهلي في أزمته، ويرى أنه يملك وجهة نظر مستحقة، كونه يلتزم بالقرارات دائما، ولا يثير المشكلات، بعكس الملابسات والمهاترات .

وتابع "عامر" خلال حواره ببرنامج "الماتش" , والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : أرفض التطاول على محمود الخطيب رئيس الأهلي من مرتضى منصور رئيس الزمالك، هذا واقع وواضح للجميع وأمر غير مقبول .

Advertisements

وأختتم عامر قائلا : مصلحة مصر تسير قبل مصلحتي، والأهلي لديه كامل الحق في كل ما يراه، لكن مصلحة البلد تشير إلى إجتماع بين اللجنة المؤقتة ومسؤولي القلعة الحمراء .