شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية في الأسبوع الأول للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم، الأثنين، منافسات المجموعة الثانية "القاهرة والقناة" بدوري القسم الثاني المصري بثوبه الجديد بخمس مواجهات من العيار الثقيل في ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من ناد على الصعود للأضواء .

على ستاد حسن الشاذلي بميت عقبة يستضيف الترسانة بقيادة علاء ميهوب فريق منتخب السويس بقيادة محمد صلاح في لقاء جماهيري خالص خاصة وأن مواجهة الفريقين دائما ما تشهد ندية وإثارة منذ القدم لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة قوة فى ظل رغبة مجلس إدارة الناديين فى المنافسة على الصعود فى الموسم الحالى ، وعلى ستاد السويس الجديد يلتقى سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدجج بنجوم الدورى الممتاز على رأسها عاشور الأدهم ووليد حسن وعمر سعد مع الداخلية الهابط فى الموسم الماضي من دورى الأضواء وتعد تلك المباراة غاية فى القوة نظرا لتقارب المستوى الفنى فى ظل رغبة الفريقين أيضا في المنافسة على الصعود .

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وعلى ستاد القناة يلتقى القناة بقيادة حمزة الجمل مع نجوم المستقبل بقيادة رمضان السيد فى ثالث أقوى المواجهات خلال الأسبوع الأول خاصة وأن مسئولو القناة أعدوا العدة للعودة من جديد لدورى الأضواء بالتعاقد مع نجم الأسماعيلى الأسبق حمزة الجمل لقيادة الفريق فنيا ، فى الوقت الذى احتفظ فيه النجوم الهابط من دورى الأضواء بعدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا معه بالأضواء بالإضافة للتعاقد مع عدد من اللاعبين لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة أيضا منافسة من نوع خاص .

وعلى ملعبه يستضيف الزرقا فريق المريخ البورسعيدى بقيادة أشرف خضر كما يستضيف كوكاكولا على ستاد الشرطة بالعباسية فريق النصر الذى قام بتغيير جلده بالكامل وتعاقد مع اكثر من 20 لاعبا للعودة أيضا للمنافسة بعدما ذاق الأمرين فى الموسم الماضى للبقاء بالمسابقة بينما تختتم مباريات الأسبوع بمواجهة بتروجت وجمهورية شبين المقرر إقامته غدا الثلاثاء باستاد الجيش بحوض الدرس بالسويس .