شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين ، مواجهات قوية فى إطار رابع جولات الدور الأول بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 .
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع أصحاب الجياد و الصيد مع هليوبوليس و الزمالك مع الزهور و الجزيرة مع المقاولون و سموحة مع الأهلى و الشمس مع الطيران .
بينما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ،الشمس مع سبورتنج و الطيران مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والمقاولون مع الزمالك والزهور مع الصيد وهليوبوليس مع أصحاب الجياد .
و شهدت الجولة الماضية فوز كلا من ، سبورتنج على الطيران بنتيجة 3/0 و الأهلى على الشمس بنتيجة3/0 و سموحة على المقاولون بنتيجة 3/0 و و الزمالك على هليوبوليس 3/1 والصيد على أصحاب الجياد 3/0
.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات قوية فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.