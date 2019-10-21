شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين ، مواجهات قوية فى إطار رابع جولات الدور الأول بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع أصحاب الجياد و الصيد مع هليوبوليس و الزمالك مع الزهور و الجزيرة مع المقاولون و سموحة مع الأهلى و الشمس مع الطيران .

بينما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ،الشمس مع سبورتنج و الطيران مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والمقاولون مع الزمالك والزهور مع الصيد وهليوبوليس مع أصحاب الجياد .

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و شهدت الجولة الماضية فوز كلا من ، سبورتنج على الطيران بنتيجة 3/0 و الأهلى على الشمس بنتيجة3/0 و سموحة على المقاولون بنتيجة 3/0 و و الزمالك على هليوبوليس 3/1 والصيد على أصحاب الجياد 3/0

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