شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ استعداداته اليوم لموقعة جينيراسيون فوت الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادى الأبيض، استعداداً لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على المقاولون العرب فى الدورى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المُقدم من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى الممتاز.

وسيحرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك فى مران اليوم على الاجتماع باللاعبين للحديث حول حالة العصبية التى انتابت البعض خلال لقاء المقاولون العرب وضرورة التحكم فى الانفعالات خلال الفترة القادمة خاصة إن مرتضى منصور رئيس النادى أكد أكثر من مرة فى حديثه مع اللاعبين إن تلك الانفعالات تكلف الفريق الأبيض إنذارات مجانية تؤدى إلى إيقاف بعض اللاعبين وحرمان الفريق من جهودهم.