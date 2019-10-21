فرج عامر: تأجيل مواجهة القمة في صالح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يرفض تطاول مرتضى منصور رئيس الزمالك على محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار عامر في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يرى أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان في صالح الأخير، لافتًا إلى ضرورة عقد جلسة لحل الأزمة.

وقال رئيس سموحة: "مصلحة مصر فوق كل الأندية، الأهلي لديه الحق في كل ما يقوله الآن، ولكن مصلحة الدولة تحدد هذه الأمور".

وأكمل: "يجب أن يتم عقد جلسة بين اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والنادي الأهلي لحل هذه الأزمة".

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وأضاف: "لا بد من حدوث نوع من التقارب واللقاء بين جميع الأطراف، ووقتها سيتم حل المشكلة وستخرج الكرة المصرية منتصرة".

وأوضح: "كلنا نرى أن تأجيل القمة جاء لخدمة الزمالك، لا أعرف السبب ولكنه إحساس تكون لدينا، أنا متعاطف مع الأهلي لأن لديه قدر كبير من الإلتزام وحديثه دائمًا عن جداول مباريات موضوعه أو لوائح".

وأردف: "أرفض أي تطاول من مرتضى منصور على الخطيب، هذا واقع والكل يعرفه".

موضحًا: "أعرف الخطيب منذ سنوات طويلة وأشهد له حسن الخلق، وتنازلت عن لاعبين من سموحة حبًا فيه، تعامله معي كان راقيًا ولم يستغل الأمر لدفع أموال أقل".

واختتم: "مرتضى منصور رجل مهذب جدًا وظريف للغاية، ولكن لا أعرف ماذا يحدث له عندما يقف أمام الكاميرات أو يتحدث أمام الإعلام".