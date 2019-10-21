احصائية | اتحاد جدة الأكثر جماهيرية في الدوري السعودي

تصدر نادي اتحاد جدة لائحة أكثر أندية الجماهيرية في مسابقة الدوري السعودي عن موسم 2020/2019، حسب إحصائية رسمية، أعلنها الإعلامي “وليد الفراج” في برنامجه اليومي “الدوري مع وليد” عبر قناة SBC.

وكتب حساب الدوري مع وليد على تويتر “وليد الفراج يعرض الجماهير الأكثر حضورًا لدوري MBS، ويعلق: الاتحاد كالعادة رقم واحد”.

وكسر عدد الحضور الجماهيري حاجز النصف مليون و28 ألفًا، بعد انتهاء الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي يوم أمس الأحد.

ويحتل اتحاد جدة المركز الأول متفوقًا على الهلال وأهلي جدة والفتح، حيث حضر مبارياته حتى الآن ما مجموعه 106 ألفًا، رغم تراجع الفريق إلى المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط، متخلفًا عن الهلال المتصدر بـ 10 نقاط واضحة.

وبدأ فريق النمور منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز على الرائد، وحضر في تلك المباراة 31 ألفًا، ورغم خسارة الفريق أمام ضمك والهلال في الجولتين الثانية والثالثة، إلا أن الجمهور واصل الحضور بكثافة في المباريات التالية أمام الشباب والتعاون والحزم والوحدة.

ويأتي الهلال في المركز الثاني بحضور قدر بـ 71 ألف و461، ما يعني أنه يحضر عشرة آلاف متفرج فقط في المباراة الواحدة للفريق هذا الموسم.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 59 ألفًا، ومن ثم الفتح بـ 39 ألفًا.

والتالي الاحصائية كاملة :