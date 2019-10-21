شاهد | حلقة الدوري مع وليد يوم الأحد 20 أكتوبر

أشاد الإعلامي السعودي “وليد الفراج” بما فعله ناديي ضمك والوحدة بمساندة الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل استضافته لنادي السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 منتصف هذا الأسبوع.

وقال وليد الفراج “أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من إدارتي نادي الوحدة ونادي ضمك بعدما تمنوا التوفيق للهلال عبر تويتر اليوم، تلك المُبادرة تعكس مسؤولية تجاه الوطن في المقام الأول، فالهلال يُمثل السعودية”.

وأضاف “خطوة جميلة ومقدرة، نتمنى أن تكون المزيد من المبادرات، بعيدًا عن المنافسة المحلية، لا شك أن وجود فريق سعودي في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا أمر مهم للكرة السعودية”.

شاهدوا المزيد في فيديو حلقة يوم الأحد 20 أكتوبر 2019.