رياضة | الأهلي يتلقى صدمة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى صدمة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأهلي صدمة قوية بإصابة نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حسام عاشور.

وترك حسام عاشور قائد الأهلي مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب التتش وذلك عقب تعرضه لإصابة أثناء التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

وعاني عاشور من إصابة في القدم أثناء مشاركته في التقسيمة وترك المران قبل نهايته، حيث حاول الدكتور خالد محمود طبيب الفريق علاج اللاعب في أرض الملعب ولكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليرحل عاشور عن أرض الملعب برفقة طبيب الفريق.

وعلى جانب آخر، واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون واشتمل المران على الجانبين الفني والبدني.

وعرض النادي الأهلي مؤخرًا على حسام عاشور قائد الفريق فكرة الاعتزال بنهاية الموسم أو التجديد لمدة موسم آخر خاصة أن عقده ينتهي شهر يونيو المقبل.

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ويرغب حسام عاشور في التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثم الاعتزال بعد أن تضاءلت فرص المشاركة أساسيًا للاعتماد الشديد على عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد محمود قبل الإصابة.

* قرعة دوري أبطال إفريقيا :

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت - زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي- النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني – بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري.