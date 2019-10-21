رياضة | مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المدير الفني للأبيض ميتشو بالعبقري، عقب أن عاد بالفوز على نظيره المقاولون العرب.

وأكد منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "في فترة الاعداد سيكون هناك معسكر للزمالك في أي مكان يطلبه ميتشو".

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وكشف منصور خلال حديثع عن كواليس تأجيل القمة:"أحترمت الأمن عندما خوضت مباراة المقاولون العرب بعد رفضي والأمن لم يحترمني".

وتابع منصور حديثه: "كان الاتفاق مع الأمن أن يخوض الزمالك مباراة المقاولون العرب والأهلي يلعب أمام الجونة، الأمن لا يتراجع في قراراته".

وأنهي منصور : "الأهلي لن يلعب مع الجونة"متسائلاً"، هل الأهلي أقوى من الدولة والأمن".