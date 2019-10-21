رياضة | مفاجأة جديدة بشأن موعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن موعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جماهير الكرة الإسبانية لسماع مفاجأة جديده بشأن موعد الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن القرار الذي ستعلن عنه لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم غدا الإثنين هو أن الكلاسيكو سيلعب يوم 18 ديسمبر القادم.

وأشارت الإذاعة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة قرارها النهائي بشأن الكلاسيكو غدا قبل الظهر.

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اعتراض من رابطة الليجا على قرار لجنة المسابقات

كما أكدت الإذاعة أنه سيتمّ طعن هذا القرار من جانب رابطة الليجا حيث تفضل الرابطة يوم 4 ديسمبر للكلاسيكو لأنّ في هذا اليوم لا توجد مباراة حسب جدول المباريات.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدورى الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.