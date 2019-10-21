رياضة | أهداف مباراة- ميلان 2 × 2 ليتشي بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة- ميلان 2 × 2 ليتشي بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إكتفي فريق إي سي ميلان بالتعادل أمام ضيفه ليتشي، بهدفين في كل شبكة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخسر "الروسونيري" نقطتين، في سباق المنافسة علي الكالتشيو، بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة، ورفع بها رصيده إلى 10 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

بينما رفع ليتشي رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.