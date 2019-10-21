رياضة | ميدو معلقاً على أمير مرتضي: اختفي شوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو معلقاً على أمير مرتضي: اختفي شوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني لمصر للمقاصة الحالي، عن مميزات وعيوب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير منصور الشرف على الكرة في الزمالك.

وصرح ميدو عبر إستضافته علي فضائية القاهرة والناس: "سيد عبدالحفيظ مدير كرة ناجح جدًا، ووظيفته أسهل بكثير من أمير مرتضى".

وواصل ميدو: "عبدالحفيظ يعمل على نظام راسخ في الأهلي يساعد سيد عبد الحفيظ في مهام عمله بشكل أفضل، أما أمير لديه مهمة صعبة جدًا واصغر في السن وخبراته أقل، وصنع ايجابيات كثيرة في فريق الزمالك، ولديه شجاعة في مواجهة الاعلام واللاعبين".

وأنهي ميدو حديثه علي الثنائي بتوجيه النصائح قائلاً: "نصحيتي لأمير في الاندية الكبرى والتي بحجم الزمالك، عندما تتصدر المشهد أكثر مما يجب يمكن أن يتحول هذا لضرر، أحيانًا يجب أن تختفي قليلًاـ من أجل فريقك".